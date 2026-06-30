صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ گل پلازہ:آگ حادثاتی قرار، دھماکا خیز مواد نہیں ملا،رپورٹ

  • پاکستان
سانحہ گل پلازہ:آگ حادثاتی قرار، دھماکا خیز مواد نہیں ملا،رپورٹ

دکاندار اس کا کم عمر بیٹا لاپروائی کے مرتکب ٹھہرے ،دونوں مقدمے میں ملزم نامزد

 کراچی (سٹاف رپورٹر)سانحہ گل پلازہ آتشزد گی کیس میں پولیس نے مقدمے کا چالان پراسیکیوشن کو جمع کرا دیا ، ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو چالان کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق آگ کو حادثاتی قرار دیتے ہوئے پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ کی بنیاد پر کہا گیا کہ جائے وقوعہ سے کسی قسم کا دھماکہ خیز مواد نہیں ملا،آتشزدگی کا آغاز دکان نمبر 193 سے ہوا جہاں دکاندار نعمت اللہ کے بیٹے حذیفہ کے ماچس کی تیلیاں جلا کر پھینکنے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑک اٹھی  ۔ نعمت اللہ اور اس کے کم عمر بیٹے حذیفہ کو غفلت اور لاپروائی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے مقدمے میں ملزم نامزد کیا گیا ہے ۔رپورٹ میں دروازے بند ہونا انتظامیہ کی سنگین غفلت قرار دیا گیا۔ سانحہ میں 72 افراد جاں بحق ہوئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری وڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کالاکھوں کانقصان

نازیبا مواد سے خواتین کوبلیک میل کرنیوالے 2 ملزم گرفتار

مانگا منڈی اور نشتر کالونی میں 2خواتین قتل

کاہنہ میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی، ملزم گرفتار

شیخوپورہ :مختلف علاقوں سے 4لاشیں برآمد

ساہیوال :مبینہ مقابلہ،چرواہے کے اغوا وقتل کا ملزم ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak