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بڑھتی آبادی ترقی کیلئے بڑا چیلنج ، قومی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے: شہباز شریف

  • پاکستان
بڑھتی آبادی ترقی کیلئے بڑا چیلنج ، قومی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے: شہباز شریف

وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے ،نیشنل پاپولیشن کونسل کا تنظیمی ڈھانچہ جلد مرتب کیا جائے نیشنل پاپولیشن کونسل کی سربراہی خود کرونگا،چاروں وزراء اعلیٰ،وزیراعظم آزادکشمیرودیگر سٹیک ہولڈر شامل ہونگے

اسلام آباد(نامہ نگار،اے پی پی) وزیراعظم شہبا زشریف نے کہاہے کہ تیزی سے بڑھتی آبادی ترقی کیلئے بڑا چیلنج ہے ، قومی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے ،وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے ،بہبود آبادی کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہاکہ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی، معاشی استحکام اور انسانی وسائل کی بہتری سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے ،انہوں نے نیشنل پاپولیشن کونسل کا افتتاحی اجلاس جلد از جلد بلانے کی ہدایت بھی کی ،وزیراعظم نے قومی سطح پر آبادی سے متعلق پالیسی سازی کیلئے نیشنل پاپولیشن کونسل کا تنظیمی ڈھانچہ جلد از جلد مرتب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہاکہ نیشنل پاپولیشن کونسل کی سربراہی میں خود کروں گا ،نیشنل پاپولیشن کونسل میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیراعظم آزاد جموں و کشمیر ، وزیراعلیٰ گلگت بلتستان اور دیگر سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔

اجلاس کو ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی اور کنٹرول و بہبود کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ دی گئی ،بریفنگ میں بتایاگیاکہ سماجی تحفظ کے پروگراموں کو خاندانی منصوبہ بندی سے جوڑا جائے گا، خواتین کی تعلیم اور انہیں معاشی طور پر بااختیار بنانا آبادی پر قابو پانے کی حکمت عملی کا اہم جزو ہو گا،آبادی میں توازن اور قابو پر موثر آگاہی مہم چلائی جائیگی، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور ایران میں آبادی پر قابو کے کامیاب پروگرام چل رہے ہیں، قومی پاپولیشن کونسل صوبائی حکومتوں کے تعاون قومی سطح پر موثر مہم چلانے میں مددگار ثابت ہو گی،اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر خزانہ و محصولات محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ، وزیر مملکت برائے خزانہ و ریلوے بلال اظہر کیانی اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسروں نے شرکت کی۔

 

 

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