صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے سندھ،کابل،جہلم اورسرن میں نہاتے 5نوجوان ڈوب گئے

  • پاکستان
دریائے سندھ،کابل،جہلم اورسرن میں نہاتے 5نوجوان ڈوب گئے

12سالہ عمر،شعیب اورایک نوجوان کی تلاش جاری، رحیم اوراحسن کی لاشیں مل گئیں مردان کے نواح میں گھرکے اندر کھیلتے 3سالہ جلال پانی سے بھری بالٹی میں ڈوب گیا

نوشہرہ،کھیوڑہ،مردان،مانسہرہ(دنیا نیوز، نمائندگا ن دنیا،اے پی پی )دریائے سندھ ، کابل ،جہلم اورسرن میں نہاتے ہوئے 5نوجوان ڈوب گئے ،ذرائع کا کہنا ہے کہ سور پل کے مقام پر نوشہرہ کلاں کارہائشی12 سالہ طالب علم عمر دریائے سندھ میں ڈوب گیا، اسی طرح نظام پور کے علاقے ماما خیل میں ایک نوجوان دریا میں ڈوب کر جاں بحق ہوگیا،دوسری جانب اکبرپورہ کے علاقے گھڑی مومن میں شعیب اللہ نامی نوجوان بھی نہاتے ہوئے دریا کی تیز لہروں کی نذر ہو گیا، ریسکیو کے غوطہ خور دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ انتہائی تیز ہونے کے باعث تاحال لاشیں نہیں نکال سکے ،کھیوڑہ کے نواح پنڈدادنخان کے علاقہ گولپور سٹون، قریشیاں کرش پلانٹ کے قریب دریائے جہلم میں سکنہ ڈھوک جمعہ کارہائشی 21 سالہ نوجوان رحیم نہاتے ہوئے ڈوب گیا، ریسکیو ٹیم نے نوجوان کی لاش نکال لی۔مانسہرہ کے علاقے پڑھنہ جابہ پل کے قریب دریائے سرن میں نہاتے ہوئے نوجوان احسن ڈوب کر جاں بحق ہوگیا، ریسکیو ٹیم نے لاش کودریاسے نکال کرورثاکے حوالے کردیا۔علاوہ ازیں مردان کے نواحی علاقہ غلامو پیر گڑھی میں گھرمیں کھیل کود کے دوران 3 سالہ بچہ جلال پانی سے بھری بالٹی میں ڈوب کرجان کی بازی ہارگیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:تیزی،ایک لاکھ 80ہزار کی حد بحال

لائیو اسٹاک شعبے کی جی این پی میں شراکت 14فیصد سے تجاوز

سونا4100روپے سستا،چاندی مہنگی ،ڈالر کی قدرکم

اسٹیٹ بینک نے فاریکس مارکیٹ سے 14.7 ارب ڈالر خرید لیے

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak