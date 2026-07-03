صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس سست ،صارفین کو مشکلات

  • پاکستان
مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس سست ،صارفین کو مشکلات

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس سست ہونے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔

انٹرنیٹ کنکٹیویٹی پر نظر رکھنے والے ادارے ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق ملک کے کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہے جس کے باعث صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ،انٹرنیٹ متاثر ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی ہے اور نہ ہی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے ۔تاہم سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ٹوئٹر پر انٹرنیٹ سروس کی سست روی کی شکایت کی جا رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عاصم کے انسٹا پر ہانیہ کی واپسی، گلوکار نے وجہ بتادی

بعض اوقات قریبی افراد بھی محفوظ ثابت نہیں ہوتے :کنزا ہاشمی

ہیری پوٹر فلم کے اداکار مائیکل برن 82 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

شکریہ پاکستان،سپائیڈر مین کا پاکستانی مداحوں کیلئے پیغام

شاہ رخ خان نے امریکا میں کرکٹ سٹیڈیم قائم کر دیا

چند ہزارکیلئے تقریبات میں پرفارم کرتا تھا:دلجیت دوسانجھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ
Dunya Bethak