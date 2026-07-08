صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آبادی پر کنٹرول کیلئے قومی کونسل قائم ، فیلڈ مارشل بھی رکن ہو نگے

  • پاکستان
آبادی پر کنٹرول کیلئے قومی کونسل قائم ، فیلڈ مارشل بھی رکن ہو نگے

وزیر اعظم 16رکنی نیشنل پاپولیشن کونسل کے چیئرمین ،چاروں وزرااعلیٰ ،وزیر اعظم آزاد کشمیر،وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شامل منصوبہ بندی، صحت، تعلیم، قانون، اطلاعات، مذہبی امور کے وزرا رکن ہوں گے ،مذہبی سکالرزاورسول سوسائٹی مہم کا حصہ

اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی حکومت نے آبادی پر کنٹرول کیلئے قومی کونسل تشکیل دیدی ۔نوٹیفکیشن کے مطابق 16 رکنی نیشنل پاپولیشن کونسل کے چیئرمین وزیراعظم ہونگے جبکہ فیلڈ مارشل بھی کونسل کے رکن ہونگے ،چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ،وزیراعظم آزادکشمیر، وزیراعلیٰ گلگت بلتستان بھی ا سکے رکن ہونگے ،منصوبہ بندی، صحت، تعلیم، قانون، اطلاعات، مذہبی امور کے وزرا کوبھی کونسل میں شامل کیا گیا ہے ،پاپولیشن کونسل بڑھتی آبادی پر کنٹرول کیلئے مستحکم پالیسی مرتب کریگی،کونسل آبادی کنٹرول پر قومی اتفاق رائے اور عوامی حمایت کیلئے اقدامات کریگی،وفاقی اور صوبائی سطح پر آبادی کنٹرول کے اقدامات میں ہم آہنگی لائے گی، مذہبی سکالرز،سول سوسائٹی اور نجی شعبے کو پاپولیشن کنٹرول مہم کا حصہ بنایا جائیگا۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی کا زور ٹوٹ گیا،129ارب خسارہ

ٹیکسٹائل ایشیا نمائش ختم،35کروڑ ڈالر کے معاہدے طے

ایف سی سی آئی ایکسپو 2026کے انعقادکا باضابطہ اعلان

ایف ایف سی اور یارا کا اسٹریٹجک شراکت داری کا اعلان

پاکرا نے ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کی ریٹنگ بڑھا کرAA-کردی

چاندی120،سونا2500روپے سستا،ڈالرکی قدر مزید کم

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak