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وزیر اعلیٰ پختونخوا کی اراکین اسمبلی مراعاتی بل پر نظر ثانی کی ہدایت

  • پاکستان
وزیر اعلیٰ پختونخوا کی اراکین اسمبلی مراعاتی بل پر نظر ثانی کی ہدایت

متنازع نکات کا جائزہ لینے کیلئے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلانے کاکہہ دیا

پشاور(نیوز ایجنسیاں )وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے صوبائی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی کابینہ سے منظور شدہ پارلیمنٹیرینز پریویلجز بل کا مسودہ صوبائی اسمبلی بھجوایا گیا تھا جہاں اس میں بعض ترامیم کی گئیں، جن پر گزشتہ دو ،تین روز سے میڈیا میں مسلسل تنقید ہو رہی ہے ، اس سلسلے میں میں نے سپیکر کو ہدایت کی ہے کہ صوبائی اسمبلی میں موجود تمام پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس بلایا جائے اور جن نکات پر خیبرپختونخوا کے عوام اور صحافی برادری کو اعتراضات ہیں، ان کا تفصیلی جائزہ لے کر ضروری نظرثانی کی جائے ۔ ا نہوں نے کہا آئندہ تمام اقدامات عوامی مفاد اور عوامی رائے کے مطابق کیے جائیں گے ۔

وزیر اطلاعات شفیع جان نے بتایا کہ صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا ہیلتھ پالیسی 2026، خیبر پختونخوا پیشہ ورانہ تحفظ و صحت قواعد 2026، صوبائی موٹر وہیکلز آرڈیننس 1965 اور صوبائی موٹر وہیکلز رولز 1969 میں ذاتی رجسٹریشن نمبرکے نظام کو بہتر اور مزید مؤثر بنانے کے لئے ترامیم کی منظوری دے دی ہے ۔دریں اثنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو خط لکھاہے کہ ضم اضلاع اور مالاکنڈ ڈویژن میں ٹیکس استثنیٰ ختم کرنے کے مجوزہ فیصلے پر نظر ثانی کی جائے ، وفاق کے وعدے پورے نہیں ہوئے ، انضمام کا تمام بوجھ کے پی کے تنہا اٹھا رہا ہے ۔ ضم اضلاع کیلئے این ایف سی میں طے شدہ حصہ تا حال کے پی کے کو نہیں ملا،صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر ٹیکس استثنیٰ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کے پی کے اسمبلی نے متفقہ قرارداد میں مجوزہ ٹیکس اقدامات مو ٔخر کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

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