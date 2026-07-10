صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مینار پاکستان جلسہ ، پی پی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریگی:گورنرپنجاب

  • پاکستان
مینار پاکستان جلسہ ، پی پی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریگی:گورنرپنجاب

کشمیر الیکشن میں بھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کرحکومت بنائیں گے :خطاب سردارسلیم حیدر سے فیصل میر کی زیر قیادت کارکنوں کی ملاقات، مسائل سے آگاہ کیا

لاہور (سپیشل رپورٹر )گورنرپنجاب سردارسلیم حیدرخان نے کہا ہے کہ25 جولائی کو مینار پاکستان لاہور کے جلسہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گی،پیپلزپارٹی لاہور سمیت پورے پنجاب میں اپنی طاقت حاصل کرچکی ،آئندہ الیکشن میں حیران کن نتائج دے گی اوران شائاللہ کشمیر کے الیکشن میں بھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور اپنی حکومت بنائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنر ہاؤس میں پیپلزپارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

قبل ازیں گورنرپنجاب سے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر کی زیر قیادت کارکنوں کی کثیر تعداد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، اس دوران کارکنوں نے گورنرپنجاب کو مسائل سنائے جس پر سردارسلیم حیدرخان نے مسائل حل کر نے کی یقین دہانی کر ائی۔سردار سلیم حیدر  خان نے خطاب میں مزید کہا کہ لاہور پیپلزپارٹی کے کارکنوں کا گھرہے ،پیپلزپارٹی سمیت ہر جماعت کے سیاسی کارکنوں کیلئے گورنرہاؤس کے دروازے کُھلے ہیں،کارکن گلی گلی، محلے محلے میں بلاول بھٹو کا پیغام پہنچائیں ،پیپلزپارٹی اس وقت بھی جمہوری عمل کا حصہ ہے اور جمہوریت کی مضبوطی کیلئے اپناکردارادا کرتی رہے گی،بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے آئندہ وزیراعظم پاکستان ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی، اشیاسے محروم

لاہور اور دیگر شہروں میں ٹریفک حادثات: بیٹی سمیت 6 افراد جاں بحق

سیالکوٹ میں ستھرا پنجاب کا سپروائزر رشوت لیتے گرفتار

5بجلی چور وں پر مقدمات

دکان کے باہر سے چوری

معمولی تلخ کلامی پر 6افراد کا گھر میں داخل ہوکر شہری پر تشدد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ
Dunya Bethak