جنوبی کوریا:مارشل لا مقدمے میں سابق صدر یون سک یول کی 7سال قید برقرار
سیول (اے ایف پی)جنوبی کوریا کی سپریم کورٹ نے سابق صدر یون سک یول کو 2024 میں مارشل لا کے متنازع اعلان سے متعلق مقدمے میں سنائی گئی سات سال قید کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ سنا دیا۔
عدالت عظمیٰ نے نچلی عدالتوں کے فیصلوں کو درست قرار دیتے ہوئے تمام اپیلیں مسترد کر دیں۔ یون سک یول پر کابینہ کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے ، وزیراعظم کے جعلی دستخط استعمال کرنے ، گمراہ کن پریس ریلیز جاری کرانے ، فوجی ریکارڈ حذف کرانے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے صدارتی سکیورٹی اہلکاروں کے استعمال سمیت متعدد الزامات ثابت ہوئے ۔ سابق صدر اس وقت مارشل لا کے نفاذ سے متعلق بغاوت کے ایک الگ مقدمے میں عمر قید کے خلاف اپیل کے دوران بھی زیر حراست ہیں۔