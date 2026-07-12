آئی ایم ایف اگلے 14 ماہ میں پاکستان کو مزید 3 ارب 60 کروڑ ڈالر قرض دیگا
ای ایف ایف اور آر ایس ایف پروگرامزکی مجموعی مالیت 8 ارب 40 کروڑڈالر، پاکستان کو ابتک 4 ارب 80 کروڑڈالر مل چکے اقتصادی جائزہ ستمبر میں متوقع ، مشن پاکستان کا دورہ کرسکتا،آئی ایم ایف کا ریونیو بڑھانے ،ٹیکس نظام میں اصلاحات پر زور
اسلام آباد(دنیا نیوز) آئی ایم ایف آئندہ چودہ ماہ کے دوران پاکستان کو مزید 3ارب 60کروڑ ڈالر قرض دے گا۔دستاویزات کے مطابق آئی ایم ایف کے جاری ای ایف ایف اور آر ایس ایف پروگرامزکی مجموعی مالیت 8ارب 40کروڑڈالرہے جن میں سے پاکستان کو اب تک 4ارب 80 کروڑ ڈالرجاری کیے جاچکے ہیں جبکہ آئندہ 14ماہ کے دوران مزید 3ارب 60 کروڑ ڈالرفراہم کیے جائیں گے ،ای ایف ایف اور آر ایس ایف کے تحت اگلا اقتصادی جائزہ ستمبرمیں ہوگا،آئی ایم ایف مشن چوتھے اقتصادی جائزے کیلئے پاکستان کا دورہ کرسکتا ہے ۔ذرائع کے مطابق دونوں پروگرامز کا اگلا اقتصادی جائزہ ستمبر میں متوقع ہے جس کے لیے آئی ایم ایف مشن پاکستان کا دورہ بھی کر سکتا ہے۔
آئی ایم ایف نے مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے ،بجٹ خسارہ کم کرنے ، ٹیکس ریونیو میں اضافے اور ٹیکس نظام میں اصلاحات پر زور دیا ہے ۔ اس کے علاوہ توانائی شعبے میں اصلاحات، گردشی قرضے میں کمی،سرکاری اداروں کی نجکاری، قرضوں کو پائیدار سطح پر لانے اور مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات بھی پروگرام کی اہم شرائط میں شامل ہیں۔دستاویزات کے مطابق پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی،سیلاب اور خشک سالی جیسے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی اصلاحاتی اقدامات کرنا ہوں گے ،ستمبر 2027 تک ایکسٹنڈڈ فنڈ فیسیلٹی کے تحت مجموعی 7 ارب ڈالر جاری ہوں گے ،ماحولیاتی تبدیلی کے آر ایس ایف پروگرام کے تحت 1.4 ارب ڈالر ملیں گے۔