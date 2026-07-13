صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گنڈاپور کے بعدسہیل آفرید ی بھی ناکام

  • پاکستان
گنڈاپور کے بعدسہیل آفرید ی بھی ناکام

سوات(این این ا ٓئی)پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ گنڈاپور کے بعدسہیل آفرید ی بھی ناکام ہو گئے ہیں۔

 موجودہ صوبائی حکومت پر بیڈ گورننس اور کرپشن کے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ صوبے میں فنڈز کے اجرا پر 12سے 15فیصد تک کمیشن لیا جا رہا ہے ، جبکہ حکومتی کارکردگی بھی انتہائی مایوس کن ہے ،اپنی رہائش گاہ منی بنی گالہ مٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو بیڈ گورننس اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں ناکامی پر ہٹایا گیا، جبکہ سہیل آفریدی بھی سپرد کئے گئے ٹاسک میں کامیاب نہیں ہو سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak