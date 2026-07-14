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ماشکیل میں قتل مزدوروں کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ

  • پاکستان
ماشکیل میں قتل مزدوروں کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ

چاغی (نامہ نگار )پاک ایران سرحدی شہر ماشکیل میں گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے پانچ مزدوروں کی میتیں ضروری قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔

ہسپتال ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں محمد حسن، محمد قدیر اور محسن کا تعلق ضلع سیالکوٹ جبکہ محمد بلال اور بلال کا تعلق خانپور سے تھا ، تمام مقتولین پنجاب کے رہائشی تھے اور گزشتہ چار سے پانچ سال سے ماشکیل میں حجام کی دکان پر کام کرکے روزگار کما رہے تھے ۔یاد رہے کہ گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد نے ماشکیل میں فائرنگ کرکے پانچوں مزدوروں کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد اکٹھے کرکے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ، جبکہ حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔

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