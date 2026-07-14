صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشین گن بے قابو، روسی فوجی اہلکار کو ہیلی کاپٹر بنا دیا

  • عجائب دنیا
مشین گن بے قابو، روسی فوجی اہلکار کو ہیلی کاپٹر بنا دیا

ماسکو(نیٹ نیوز)سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں مبینہ طور پر روسی فوجی ایک ایسی طاقتور مشین گن چلاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جو اصل میں ہیلی کاپٹر پر نصب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک روسی فوجی چار بیرل والی طاقتور وائی اے کے بی 12.7 مشین گن چلانے کی تیاری کر رہا ہے ۔ ویڈیو میں اسے زمین پر ایک ایک مستقل پلیٹ فارم کے ساتھ نصب کیا گیا۔جیسے ہی فوجی ٹریگر دباتا ہے ، مشین گن شدید جھٹکے کے باعث اپنے سٹینڈ پر قابو کھو دیتی ہے اور تیزی سے مختلف سمتوں میں گھومنے لگتی ہے ،فوجی بھی ہیلی کاپٹر کی طرح گھومنے لگتا ہے جبکہ قریب کھڑے فوجی خوفزدہ ہو کر بھاگتے نظر آتے ہیں، جبکہ ایک فوجی عین فائرنگ کی سمت میں موجود ہوتا ہے ، مگر آخری لمحے میں خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرچ آپریشن،74افراد گرفتار

چھیڑ چھاڑ سے روکنے پر خاتون کو تیزاب سے جلا ڈالا

ٹریفک حادثات، ایک خاندان کے4افرادسمیت 6جاں بحق

مبینہ مقابلے ،بچی سے زیادتی و قتل کے ملزم سمیت 3ہلاک

سوشل میڈیا پر خواتین کو بلیک میل کرنیوالے 2ملز م گرفتار

نوشہرہ میں ٹارگٹ کلنگ،عدالتی اہلکار جاں بحق،راہگیرزخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak