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انڈونیشیا میں روبوٹ کا اچانک آفس کے ملازمین پر حملہ

  • عجائب دنیا
انڈونیشیا میں روبوٹ کا اچانک آفس کے ملازمین پر حملہ

جکارتہ(نیٹ نیوز)انڈونیشیا کے ایک آفس میں انسان نما روبوٹ نے کام کے دوران اچانک اپنی مارشل آرٹس کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔

 جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں روبوٹ کو مارشل آرٹس کی صلاحیتوں کے مظاہرے کے دوران آفس میں موجود ملازمین کو گھونسے اور لاتیں مارتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے ۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ابتدائی طور پر آفس میں موجود ملازمین کو لگا کہ روبوٹ میں کوئی تکنیکی خرابی آ گئی ہے ۔بعد ازاں حکام نے واضح کیا کہ روبوٹ میں کوئی خرابی نہیں تھی بلکہ اس روبوٹ سے ایک خصوصی پروجیکٹ کے تحت اس انداز میں برتاؤ کروایا گیا تھا، جس کا مقصد اس بات کا اندازہ لگانا تھا کہ یہ روبوٹ ہنگامی یا غیر معمولی حالات میں کیسے ردِعمل کا اظہار کرے گا۔ 

 

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