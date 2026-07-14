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ایڈیشنل ججز تعیناتی کیلئے نامزد امیدواروں کے انٹرویوز مکمل

  • پاکستان
ایڈیشنل ججز تعیناتی کیلئے نامزد امیدواروں کے انٹرویوز مکمل

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججوں کی تعیناتی کیلئے جوڈیشل کمیشن کی قائم انٹرویو کمیٹی نے نامزد امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کرلیے۔

ذرائع کے مطابق امیدواروں کے انٹرویوز سپریم کورٹ پاکستان میں ہوئے ۔ آئینی عدالت کے جج جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججوں کی تقرری کے لیے 7، بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججوں کی تعیناتی کے لیے 20 امیدواروں کے انٹرویوز کیے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی اپنی سفارشات پر مشتمل رپورٹ جوڈیشل کمیشن پاکستان کو پیش کرے گی جو متعلقہ تقرریوں کے حوالے سے فیصلہ کرے گا۔جوڈیشل کمیشن کی انٹرویو کمیٹی میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے علاوہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر، اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان، سینیٹرز فاروق ایچ نائیک اور علی ظفر، نمائندہ پاکستان بار کونسل احسن بھون شامل ہیں۔ 

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