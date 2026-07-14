صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مانسہرہ: 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں شہید بچے کی لاش 21 سال بعد مل گئی

  • پاکستان
مانسہرہ: 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں شہید بچے کی لاش 21 سال بعد مل گئی

مانسہرہ(مانیٹرنگ ڈیسک) 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں شہید بچے کی لاش 21 سال بعد مل گئی،چار سال کا جمال شفیق زلزلہ میں لاپتہ ہوگیا تھا،گزشتہ روز گھر کے ملبے سے بچے کی لاش مل گئی۔

والد قاری شفیق الرحمن کے مطابق مکان کی تعمیر کے دوران ملبہ کے ڈھیر سے باقیات ملی ہیں اسے کپڑوں اور جوتے سے شناخت کیا گیا ہے ، چچا حبیب الرحمن نے کہا کہ آج ایک بار پھر زلزلے کی یاد تازہ ہو گئی۔والد کا کہناتھا کہ آٹھ اکتوبر 2005 کے زلزلہ میں میرا بیٹا ملبے کے نیچے دب گیا تھا،جمال کو قریبی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

فیلڈ مارشل عاصم منیر ترکیہ پہنچ گئے ،پرتپاک استقبال

ایران امریکا تنازع ختم کرنے کی صلاحیت صرف پاکستان کے پاس:صدر آذربائیجان

یورپی یونین کاغزہ کی بحالی کیلئے 1 ارب ڈالر پیکیج کا اعلان

برطانیہ :مئی اور جون کے دوران شدید گرمی سے 2700 سے زائد اموات

برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی ایران کے مبینہ حملوں کی مذمت

برطانیہ کا پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak