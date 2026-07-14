صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سال 2026ء کا پہلا مکمل سورج گرہن 12 اگست کو ہوگا

  • پاکستان
سال 2026ء کا پہلا مکمل سورج گرہن 12 اگست کو ہوگا

لاہور( این این آئی)سال 2026 کا پہلا مکمل سورج گرہن 12اگست کو ہوگا ،یہ دلفریب نظارہ یورپ کے متعدد ممالک گرین لینڈ، آئس لینڈ، شمالی روس، سپین اور پرتگال کے کچھ حصوں میں دکھائی دے گا۔۔۔

 یہ سورج گرہن ہمارے خطے کے وقت کے مطابق رات کے وقت ہوگا، اس لیے پاکستان، بھارت، چین، سری لنکا، ایران، افغانستان سمیت دیگر ممالک میں دکھائی نہیں دے گا،گرہن پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات8 بج کر 34منٹ پر شروع ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak