صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملازمین مستقلی کی درخواستیں جواب جمع نہ کرانے پرعدالت این سی سی آئی اے حکام پربرہم

  • پاکستان
ملازمین مستقلی کی درخواستیں جواب جمع نہ کرانے پرعدالت این سی سی آئی اے حکام پربرہم

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان کی عدالت نے نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی کے گریڈ 16 سے اوپر کے 43 کنٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کی درخواستوں میں جواب جمع نہ ہونے پر این سی سی آئی اے حکام سے اظہار برہمی کرتے ہوئے۔۔۔

 ملازمین کے خلاف تادیبی کارروائی سے روکنے کے حکم میں توسیع کردی،جسٹس محمد اعظم خان نے کہاکہ آئندہ سماعت تک جواب جمع کرائیں ہم نے فیصلہ بھی کرناہے ،جواب جمع نہ کرایاگیا تو ہم فیصلہ کردیں گے ،عدالت نے این سی سی آئی اے کوآئندہ سماعت تک جواب کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت24 جولائی تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرچ آپریشن،74افراد گرفتار

چھیڑ چھاڑ سے روکنے پر خاتون کو تیزاب سے جلا ڈالا

ٹریفک حادثات، ایک خاندان کے4افرادسمیت 6جاں بحق

مبینہ مقابلے ،بچی سے زیادتی و قتل کے ملزم سمیت 3ہلاک

سوشل میڈیا پر خواتین کو بلیک میل کرنیوالے 2ملز م گرفتار

نوشہرہ میں ٹارگٹ کلنگ،عدالتی اہلکار جاں بحق،راہگیرزخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak