صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان پوسٹ کو سالانہ 15ارب خسارہ 2سال میں ختم کرنیکی ہدایت

  • پاکستان
پاکستان پوسٹ کو سالانہ 15ارب خسارہ 2سال میں ختم کرنیکی ہدایت

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے پاکستان پوسٹ آفس کو دوسال میں محکمہ کا سالانہ تقریبا ً پندرہ ارب روپے کا خسارہ ختم کرنے کاہدف دے دیا ہے۔

انہوں نے پاکستان پوسٹ آفس کو دوسال میں خسارہ ختم کرنے کے لیے بزنس پلان بنانے اور عمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ خسارہ ختم نہ ہونے کی صورت میں پاکستان پوسٹ آفس کی نجکاری کا فیصلہ کیا جا ئیگا ۔وزیرمواصلات نے پاکستان پوسٹ آفس کو پہلے سال میں پچاس فیصد اور دوسرے سال میں بھی پچاس فیصد خسارہ ختم کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا خسارہ ختم نہ ہونے کی صورت میں پاکستان پوسٹ آفس کی نجکاری کے لیے سفارشات وفاقی حکومت کوبھجوائی جاسکتی ہیں ۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ آفس مقصود احمد نے اس حوالے سے پیغام موصول ہونے کے باوجود دنیا کے سوال کا کو ئی جواب نہیں دیا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرچ آپریشن،74افراد گرفتار

چھیڑ چھاڑ سے روکنے پر خاتون کو تیزاب سے جلا ڈالا

ٹریفک حادثات، ایک خاندان کے4افرادسمیت 6جاں بحق

مبینہ مقابلے ،بچی سے زیادتی و قتل کے ملزم سمیت 3ہلاک

سوشل میڈیا پر خواتین کو بلیک میل کرنیوالے 2ملز م گرفتار

نوشہرہ میں ٹارگٹ کلنگ،عدالتی اہلکار جاں بحق،راہگیرزخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak