صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرون ملک پختونخوا کے کارکنوں کے مسائل حل کیے جا ئیں ، فیصل کنڈی

  • پاکستان
بیرون ملک پختونخوا کے کارکنوں کے مسائل حل کیے جا ئیں ، فیصل کنڈی

گورنر پختونخوا کی عون چودھری سے ملاقات، ملکی، صوبہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال

 اسلام آباد (سٹاف رپورٹر،اے پی پی )گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی عون چودھری کے درمیان ملاقات ہو ئی جس میں بیرون ملک مقیم خیبرپختونخوا کے کارکنوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات  میں ملک اور خصوصا ً خیبرپختونخوا کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔گورنر نے کہا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کیے جا ئیں ۔ عون چو دھری نے گورنر کو مسائل کے حل میں ہرممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پٹھوں کے درد میں مفید چیری کی روزانہ کتنی مقدار ضروری

جاپان میں والدین اپنے ہی بچوں کو کیوں اغوا کر رہے ہیں

عطیہ جمع کرنے کیلئے 91سالہ شخص کی سکائی ڈائیونگ

مشین گن بے قابو، روسی فوجی اہلکار کو ہیلی کاپٹر بنا دیا

125ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ

انڈونیشیا میں روبوٹ کا اچانک آفس کے ملازمین پر حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak