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ندیم خان پی ٹی سی ایل کے مستقل سی ای او تعینات بورڈ نے توثیق کر دی

  • پاکستان
ندیم خان پی ٹی سی ایل کے مستقل سی ای او تعینات بورڈ نے توثیق کر دی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن کمپنی لمیٹڈ (پی ٹی سی ایل) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ندیم خان کی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) کے طور پر تقرر کی توثیق کر دی، انہیں مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے۔

 ندیم خان نے 2 جولائی سے 14 روز کیلئے پی ٹی سی ایل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ ندیم خان اپنے ٹیلی کام کیرئیر میں دو دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے پی ٹی سی ایل اور یوفون کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ وہ یو مائیکروفنانس بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن ہیں۔ 

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