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منی لانڈرنگ کیس،پرویزالٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور

  • پاکستان
منی لانڈرنگ کیس،پرویزالٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور

لاہور(کورٹ رپورٹر)سپیشل سینٹرل کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی اور انکے بیٹے مونس الٰہی کیخلاف منی لانڈرنگ کیس میں پرویزالٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرلی اور انکی بریت پر وکلا سے 15 ستمبر کو دلائل طلب کر لئے۔

سپیشل سینٹرل کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی اور انکے بیٹے مونس الٰہی کیخلاف منی لانڈرنگ کیس میں پرویزالٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرلی اور انکی بریت پر وکلا سے 15 ستمبر کو دلائل طلب کر لئے۔ ایف آئی اے لاہور نے مقدمے کا چالان جمع کروا رکھا ہے۔

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