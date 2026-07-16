بلاول بھٹو کے آزاد کشمیر میں انتخابی جلسوں کا شیڈول جاری
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد جموں و کشمیر کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسوں کا شیڈول جاری کردیا۔
بلاول انتخابی مہم کے سلسلے میں کل ڈڈیال 19 جولائی کو کوٹلی ،21 جولائی کو نکیال ، 22 جولائی کو میرپور ، 24 جولائی کو مظفرآباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے ، انتخابی مہم کے دیگر جلسوں کا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔
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