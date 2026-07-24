صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سری لنکن حکومت نے پاکستانیوں کیلئے ویزا فیس ختم کر دی

  • پاکستان
سری لنکن حکومت نے پاکستانیوں کیلئے ویزا فیس ختم کر دی

پاکستانی سیاحوں کی سری لنکاآمد میں اضافہ ،سری لنکا میں شادیوں کی تقریبات فری ٹریڈ معاہدے کے باوجود تجارت میں رکاوٹیں ہیں،قونصل جنرل سری لنکا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سری لنکا کے قونصل جنرل سنجیوا پٹیوالانے کہا ہے کہ سری لنکن حکومت نے پاکستانیوں کیلئے ویزا فیس ختم کر دی ہے ، آن لائن ویزادرخواست پر 48 گھنٹوں میں فیصلہ کیا جاتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ویزا فیس ختم ہونے سے پاکستانی سیاحوں کی سری لنکاآمد میں اضافہ ہوا ہے ، رواں سال 30 ہزار پاکستانی سیاحوں کی سری لنکاآمد متوقع ہے ، گزشتہ برس سری لنکا آنیوالے پاکستانیوں کی تعداد 20 ہزار تھی، ویزافیس ختم ہونے کے بعد سری لنکا میں پاکستانی جوڑوں کی شادی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں ،انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 100 سری لنکن سٹوڈنٹس کو علامہ اقبال یونیورسٹی میں سکالرشپ دی ہے ، 2005میں فری ٹریڈ معاہدے پر دستخط کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں رکاوٹیں موجود ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکو اور چور کھل کر کھیلتے رہے ،لاکھوں کی 12وارداتیں

لاہور سے شیر کابچہ اور 7حنوط شدہ جانور برآمد، 10ملزم گرفتار

ٹریفک حادثات میں 2افراد جاں بحق ،ایک شدید زخمی

شادی شدہ دوشیزہ کااغوا

بجلی چورصارف کیخلاف مقدمہ درج

تین موبائل فون چرا کر لے گئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak