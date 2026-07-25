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5اگست کاجلسہ فیصلہ کن،آئندہ کالائحہ عمل دینگے :سہیل آفریدی

  • پاکستان
5اگست کاجلسہ فیصلہ کن،آئندہ کالائحہ عمل دینگے :سہیل آفریدی

وفاق خیبرپختونخوا حکومت کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری جیسا سلوک کر رہا بانی کی فیملی، بہنوں اور ذاتی ڈاکٹروں کو ملاقات ،بہترین علاج کی سہولت دی جائے

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا  سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ 5 اگست کے جلسے کی تیاریوں کے لیے تمام پارلیمانی ارکان کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، 5 اگست کا جلسہ سیمی فائنل اور فیصلہ کن ہوگا، آئندہ کا لائحہ عمل قوم کے سامنے رکھا جائے گا۔سہیل آفریدی نے پارلیمانی اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے پانچ اگست کے جلسے کا مقام تبدیل کر کے پشاور موٹروے کے قریب کھلے میدان میں منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 15 اکتوبر 2025 سے تمام آئینی و قانونی راستے اختیار کیے اور افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت بھی مذاکرات اور افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کے حل کی خواہاں تھی، مخالفین نے مثبت کوششوں کا کوئی جواب نہیں دیا،وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا، ایک تقریب میں چیف جسٹس کے سامنے عمران خان سے ملاقات کا مؤقف پیش کیا، بطور وزیراعلیٰ اپنی جماعت کے قائد سے ملاقات میرا آئینی اور قانونی حق ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وفاق خیبرپختونخوا کی منتخب حکومت کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری جیسا سلوک کر رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی فیملی، بہنوں اور ذاتی ڈاکٹروں کو ملاقات اور بہترین علاج کی سہولت دی جائے ، انہوں نے کہا کہ ہم پر فوجی تنصیبات پر حملوں کے الزامات لگائے گئے ، نو مئی کی غیرجانبدار تحقیقات سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 

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