صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صومالی قزاقوں کا پاکستانی مغویوں کی رہائی کیلئے 30 لاکھ ڈالر تاوان کا مطالبہ

  • پاکستان
صومالی قزاقوں کا پاکستانی مغویوں کی رہائی کیلئے 30 لاکھ ڈالر تاوان کا مطالبہ

کراچی (آئی این پی )صومالیہ میں اغوا کیے گئے بحری جہاز اور اس پر سوار پاکستانی عملے کی رہائی کے لئے 94 روز گزرنے کے باوجود کوئی پیشرفت نہ ہو سکی۔

رہنما برائے انسانی حقوق انصار برنی کا کہنا ہے کہ بحری قزاقوں نے پاکستان کے 10 مغویوں کے اہل خانہ سے رابطہ بھی منقطع کر دیا ہے ، جس کے باعث خاندان شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ انصار برنی نے بتایا کہ بحری قزاقوں نے مغویوں کی رہائی کے بدلے 30 لاکھ ڈالر تاوان کا مطالبہ کیا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ اور وزارت انسانی حقوق مغوی پاکستانیوں کی محفوظ رہائی کے لیے صومالی حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری کی کوشش کرنیوالے عالمی عدالت کے پراسیکیوٹر برطرف

نوجوانوں نے صرف چند ہفتوں میں مودی کا غرور توڑ دیا

اسپیس ایکس اسٹار شپ نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی

ایران نے حملے کا نشانہ بننے والے جہاز کے 28بھارتی ملاحوں کو بچا لیا

فرانس، سپین میں جنگلاتی آگ نے تباہی مچا دی ،فوج طلب

امریکا اور برطانیہ کی آبنائے ہرمز میں بحری اتحاد کی تیاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak