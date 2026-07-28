صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزاد کشمیر میں ہماری حکومت بنے گی

  • پاکستان
آزاد کشمیر میں ہماری حکومت بنے گی

لاہور (آئی این پی) سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی پر پورے آزاد کشمیر کے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔

پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے دور حکومت میں کشمیر میں تعمیر و ترقی کی نئی تاریخ رقم کی ہے ۔اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج میرپور ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہا ہے ۔خوبصورت جذبے کے ساتھ گھروں سے پولنگ سٹیشن جانے والے کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak