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9 رکنی کوہ پیما ٹیم نے 6050میٹر بلند تھلو زوم چوٹی سر کرلی

  • پاکستان
9 رکنی کوہ پیما ٹیم نے 6050میٹر بلند تھلو زوم چوٹی سر کرلی

کمراٹ ، چترال کے دشوار گزار راستوں، گلیشیئرز اور برفانی دراڑوں کو عبور کرنا پڑا تھلو زوم ہندوکش سلسلے کی مشکل ترین اور کم سر کی جانے والی چوٹیوں میں شامل ہے

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبر پختونخوا میں 9 رکنی کوہ پیما ٹیم نے 6050 میٹر بلندتھلو زوم چوٹی سر کرلی۔خیبر پختونخوا ٹورازم اتھارٹی کے مطابق تھلو زوم ہندوکش پہاڑی سلسلے کی مشکل ترین اور کم سر کی جانے والی چوٹیوں میں شامل ہے ۔ٹورازم اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 8 روزہ دشوارگزار مہم کے بعد کوہ پیماؤں نے تھلو زوم چوٹی پر قومی پرچم لہرا دیا، تھلو زوم مہم 9 جولائی کو شروع کی گئی، کوہ پیما ٹیم نے 17جولائی کوچوٹی سر کی، کوہ پیماؤں نے کمراٹ اور چترال کے دشوار گزار راستوں، گلیشیئرز اور برفانی دراڑوں کو عبور کیا۔خیبر پختونخوا ٹورازم اتھارٹی کے مطابق تھلو زوم چوٹی کو پہلی مرتبہ 1971 میں آسٹریلوی جبکہ 2019 میں اطالوی کوہ پیماؤں نے سر کیا تھا۔

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