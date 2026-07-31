صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان : کوئلے کی کان میں گیس دھماکا، 18 مزدور جاں بحق

  • پاکستان
بلوچستان : کوئلے کی کان میں گیس دھماکا، 18 مزدور جاں بحق

سورنج میں 25سے زائد کانکن کوئلہ نکا ل رہے تھے ، دھماکے سے کان بیٹھ گئی جاں بحق ہونیوالوں کے ورثا کو 5،5،زخمیوں کو3،3لاکھ امداد دی جائیگی،حکومت

 کوئٹہ (کرائم رپورٹر،سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)بلوچستان کے علاقے سورنج میں کوئلہ کی کان گیس دھما کے سے بیٹھ گئی،25 سے زائد کانکن اندر پھنس گئے، 18لاشیں نکال لی گئیں ،بتایا گیا ہے کہ سورنج میں کان سے 25 کے قریب کانکن کوئلہ نکال رہے تھے کہ دھماکے کے بعد کان بیٹھ گئی،3کانکنوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا جبکہ امدادی کارروائی کے دوران 18لاشیں برآمد ہوئی ہیں،اندر پھنسے ہوئے دیگر مزدوروں تک رسائی کے لیے امدادی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز میر شعیب نوشیروانی نے کہا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں انتہائی دشوار اور خطرناک حالات کے باوجود پوری جانفشانی سے آپریشن میں مصروف ہیں اور کان میں پھنسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں،انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت بلوچستان حادثے میں جاں بحق ہونے والے ہر کانکن کے لواحقین کو 5 لاکھ جبکہ زخمی ہونے والے مزدوروں کو فی کس 3 لاکھ روپے کی امداد فراہم کر ے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سعودی عرب کا بحری دفاعی اتحاد کے قیام کا اعلان

اقوام متحدہ کے نئے سیکرٹری جنرل کا انتخاب ، سلامتی کونسل میں ابتدائی خفیہ رائے شماری مکمل

یوکرین پرروسی میزائل حملہ، ایک ہی خاندان کے 10 افراد ہلاک

روس نے ٹیلیگرام بانی کو انتہاپسندوں کی فہرست میں شامل کر دیا

غزہ :اسرائیلی حملے ، 2بچوں سمیت 4افراد شہید،کئی زخمی

امریکا سے محبت ہے ، مگر میں عالمی چرچ کا پیشوا ہوں:پوپ لیو

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ
Dunya Bethak