صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی رہنما عبداللہ کو ٹھیکے کے تنازع پر قتل کئے جانیکا انکشاف

  • پاکستان
پی ٹی آئی رہنما عبداللہ کو ٹھیکے کے تنازع پر قتل کئے جانیکا انکشاف

نارووال کے رہائشی زمان عرف کوگی بٹ نے شوٹرز کے ذریعے قتل کرایا:ذرائع شوٹرز کی شناخت،جلد گرفتار کرلینگے ،کوگی بٹ کے ریڈ وارنٹ جاری کرارہے :پولیس

لاہور (مد ثر حسین سے )پی ٹی آئی اوکاڑہ کے رہنما عبداللہ طاہر کو ریت کے ٹھیکے کے تنازع پر قتل کئے جانے کا انکشاف ہوا ہے ۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنما اور ٹکٹ ہولڈر عبداللہ طاہر کو نارووال کے رہائشی زمان عرف کوگی بٹ نے شوٹرز کے ذریعے قتل کروایا ہے ۔بتایا گیا کہ ریت کے ٹھیکے پر کوگی بٹ کا عبداللہ طاہر کیساتھ جھگڑا ہوا تھا،کوگی بٹ نے عبداللہ طاہر کو نارووال میں ریت کا ٹھیکہ لینے سے منع کیا،عبداللہ طاہر نے اس کے باوجود نارووال میں ریت کا ٹھیکہ لیا،کوگی بٹ نے عبداللہ طاہر کو اسی رنجش میں شوٹرز سے قتل کروا دیا،کوگی بٹ امریکا میں مقیم ہے ۔ پولیس حکام کے مطابق کوگی بٹ 20 کے قریب افراد کو قتل کرواچکا ہے ،زمان عرف کوگی بٹ نے اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کیا تھا۔ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھہ کا کہنا ہے کہ عبداللہ طاہر کو قتل کرنے والے شوٹرز کے بہت قریب پہنچ گئے ،شوٹرز کی شناخت ہو چکی ہے ،جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا جبکہ کوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کروائے جا رہے ہیں،جیسے ہی ریڈ وارنٹ ملیں گے کوگی بٹ کو بیرون ملک سے گرفتار کر لیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع،عبداللہ شفیق،سعود شکیل کی واپسی متوقع

کامن ویلتھ گیمز:پاکستانی باکسر فاطمہ زہرا نے کانسی کا تمغہ جیت لیا

جیولن تھرو میں سری لنکا کے رومیش تھارانگا کا گولڈ میڈل

پی این فلیٹ کلب سکواش :4پاکستانی کوارٹر فائنل میں

محمد عامر نے ویرات کوہلی کو اپنے کیریئر کا مشکل ترین بیٹر قرار دے دیا

وزیراعلیٰ پنجاب چیمپئن لیگ:ٹرافی کی شاندار تقریب رونمائی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak