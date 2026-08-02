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ہر گھرغریب، معیشت بدترین بحران کا شکار ہے :شاہد خاقان

  • پاکستان
ہر گھرغریب، معیشت بدترین بحران کا شکار ہے :شاہد خاقان

بے روزگاری بلند سطح پر، فی کس ٹیکس بوجھ 60ہزار، غربت دعوؤں سے زیادہ انتقام، ایک دوسرے پر الزامات اور جیلوں کی سیاست ختم کی جائے :پریس کانفرنس

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے)عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ہر گھر غریب، معیشت بدترین بحران کا شکار ہے ۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان اپنی تاریخ کے سنگین معاشی بحران سے گزر رہا ہے ۔ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتے ٹیکسوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چھ برسوں میں عوام کی آمدن کم ہوئی، ہر گھر کی قوتِ خرید میں 14 فیصد کمی آ چکی اور ہر گھرانہ غریب ہو چکا ہے ۔ چند سال قبل فی کس ٹیکس کا بوجھ تقریباً 30 ہزار روپے تھا جو بڑھ کر 60 ہزار روپے تک پہنچ گیا ہے ، بے روزگاری 21 برسوں کی بلند ترین سطح پر ہے ۔

حکومت کے اعداد و شمار غربت میں اضافے کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن حقیقت سرکاری دعوؤں سے کہیں زیادہ سنگین ہے ۔ اُن کا کہنا تھا کہ سرمایہ کار غیر یقینی صورتحال کے باعث پاکستان آنے سے گریز کر رہے ہیں۔ آٹا، گوشت، دال اور مرغی کی کھپت میں واضح کمی آئی ہے ۔ 40 فیصد بچے نشوونما کی کمی کا شکار ہیں، 25 فیصد بچوں کو بنیادی ویکسین دستیاب نہیں، ہزاروں ایچ آئی وی سے متاثر ہیں۔ گندم کی پالیسیوں میں بدانتظامی نے کسان اور عوام دونوں کو نقصان پہنچایا اور فائدہ مڈل مین کو ہوا۔ اُنہوں نے کہا عوام کو آزادانہ فیصلے کا حق دیا جائے ، سیاسی انتقام، ایک دوسرے پر الزامات اور جیلوں کی سیاست ختم کی جائے ۔

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