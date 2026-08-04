صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوات:پاک فوج اورپولیس کا فلیگ مارچ،شہریوں کااظہاریکجہتی

  • پاکستان
سوات:پاک فوج اورپولیس کا فلیگ مارچ،شہریوں کااظہاریکجہتی

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)سوات میں سکیورٹی صورتحال کے پیشِ نظر پاک فوج اور خیبرپختونخوا پولیس کی جانب سے مشترکہ پٹرولنگ اور فلیگ ریلی کا انعقاد کیا گیا، شہریوں نے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قومی پرچم تھام کر افواجِ پاکستان اور پولیس کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔

فلیگ ریلی میں پاک فوج کے جوانوں، پولیس اہلکاروں، شہریوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔شرکاء کی جانب سے ’’پاکستان زندہ باد‘‘اور ’’پاک آرمی زندہ باد‘‘ کے پُرجوش اور فلک شگاف نعرے لگائے گئے ۔ مشترکہ پٹرولنگ کے دوران سکیورٹی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر مشتمل قافلوں نے شہر کی اہم شاہراہوں پر گشت کیا۔ اس سرگرمی کا مقصد عوام میں احساسِ تحفظ کو مزید مضبوط کرنا، باہمی اعتماد کو فروغ دینا اور ملک دشمن عناصر کو واضح پیغام دینا تھا۔یہ اتحاد، یکجہتی اور ہم آہنگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عوام، پاک فوج اور پولیس مل کر ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پُرعزم ہیں اور یہی مشترکہ عزم سوات میں پائیدار امن اور استحکام کی ضمانت ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ڈیل یا سرنڈر،ایران کیساتھ مذاکرات ہو رہے :ٹرمپ نہیں ہورہے :ایرانی ترجمان

غزہ :اسرائیلی بربریت 19 افراد شہید،درجنوں زخمی

امریکا نے ایران سے جنگ کی ترکیبوں کیلئے فوجیوں سے تجاویز مانگ لیں

ایران :اسرائیل کیلئے جاسوسی کے جرم میں 2 افراد کو پھانسی

برطانیہ:روبوٹک ٹیکنالوجی سے پھیپھڑے کی رسولی کا کامیاب آپریشن

امریکا،پوتے نے بیگ میں توپ کے گولے رکھ دئیے دادی ایئرپورٹ پر پکڑی گئیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak