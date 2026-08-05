احتجاج کرنے پر گرفتار 88 افراد جیل روانہ، 14روز میں شناخت پریڈ مکمل کرنے کا حکم
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے ) انسداد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج عبدالغفور کاکڑ نے احتجاج کرنے پر درج مقدمہ میں گرفتار 88 افراد کو شناخت پریڈ کیلئے جیل بھیج دیا۔
سماعت کے دوران 88 ملزمان عدالت میں پیش کیے گئے ، عدالت نے 14 دنوں میں شناخت پریڈ کا عمل مکمل کر کے ملزمان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ شالیمار میں مقدمہ درج ہے ۔
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