مالی وسائل کے استعمال کی نگرانی کانظام بنایاجائے :اسحاق ڈار
منصوبوں کے نتائج کو اہداف سے ہم آہنگ بنانا یقینی بنائیں،اجلاس میں گفتگو کسی قوم کی امنگوں کو جبر سے نہیں دبایا جاسکتا،یوم سیاہ جموں وکشمیر پر خطاب
اسلام آباد (وقائع نگار )نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے حصولِ پائیدار ترقیاتی اہداف (ایس ڈی جیز) پروگرام کے فنڈز کی منصفانہ اور یکساں تقسیم کو یقینی بنانے کیلئے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا اور ہدایت کی ہے کہ مالی وسائل کے بروقت استعمال کی نگرانی کے لئے مؤثر نظام وضع کیا جائے ،اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ترقیاتی منصوبوں کے نتائج قومی پائیدار ترقی کے اہداف سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہوں ،پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے پروگرام کی سٹیئرنگ کمیٹی کے 52ویں اجلاس میں ملک بھر میں ترقیاتی منصوبوں پر عملدرآمد کی مجموعی پیشرفت،فنڈز کے استعمال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے تمام متعلقہ اداروں اور عملدرآمد کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت کی کہ شفافیت برقرار رکھی جائے ، اعلیٰ معیار کو یقینی بنایا جائے اور منصوبوں پر عملدرآمد تیز کیا جائے ،دریں اثنا یوم سیاہ جموں وکشمیر کے حوالے سے نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ کشمیری عوام کی حقِ خودارادیت کے لیے مسلسل جدوجہد اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کسی قوم کی امنگوں کو جبر اور تشدد کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا،مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام دہائیوں سے بنیادی آزادیوں پر پابندیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں تاہم ان کا عزم اور استقامت برقرار ہے۔
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