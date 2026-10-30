صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولاکوٹ سے اغوا ہونیوالا جج بازیاب، پولیس اہلکار سمیت2زخمی

  • پاکستان
راولاکوٹ سے اغوا ہونیوالا جج بازیاب، پولیس اہلکار سمیت2زخمی

مظفر آباد (ویب ڈیسک)آزاد کشمیر میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک کارروائی کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اکرم کو بازیاب کرا لیا ہے۔

پولیس کے مطابق کالعدم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اکرم کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا تھا،راولاکوٹ پولیس کے ایک اہلکار کے مطابق جج کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ایک آپریشن کے دوران بازیاب کرایا گیا،پولیس کا کہنا ہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اکرم راولاکوٹ سے پلندری کے راستے مظفر آباد جا رہے تھے کہ راستے میں مبینہ طور پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں نے انھیں گاڑی سمیت اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا،مقامی پولیس کے مطابق گاڑی میں جج کے ڈرائیور اور گن مین بھی موجود تھے ۔ راولاکوٹ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کارروائی کے دوران کمیٹی کے کارکنوں نے ہسپتال کے باہر فائرنگ بھی کی جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت دو افراد زخمی ہوئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ
Dunya Bethak