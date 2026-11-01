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پشاور، خطرناک سکو لز عمارتوں سے طلبہ کی فوری منتقلی کا حکم

  • پاکستان
پشاور، خطرناک سکو لز عمارتوں سے طلبہ کی فوری منتقلی کا حکم

پشاور(اے پی پی)محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم خیبرپختونخوا نے صوبہ کے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران (مرد و خواتین) کو ہدایت کی کہ محکمہ مواصلا ت و تعمیرات کے ماہرین کی جانب سے خطرناک قرار دی گئی۔

 سکولوں کی عمارتوں یا ان کے مخصوص حصوں کو فوری طورپرخالی کروایا جائے، ترجمان محکمہ تعلیم کے مطابق متاثرہ طلبہ کواسی سکول کے محفوظ کلاس رومز یا قریبی سرکاری سکولوں میں منتقل کیا جائے۔ جبکہ سرکاری سکول دستیاب نہ ہونے کی صورت میں کرائے کی عمارت کا انتظام کیا جائے۔

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