صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضیاء الرحمن اور راحیل چیمہ ڈپٹی سیکرٹریز دفاع تعینات، احسن منگی کو سیکرٹری صنعت کا اضافی چارج تفویض

  • پاکستان
ضیاء الرحمن اور راحیل چیمہ ڈپٹی سیکرٹریز دفاع تعینات، احسن منگی کو سیکرٹری صنعت کا اضافی چارج تفویض

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے سپیشل سیکرٹری احسن علی منگی کو وزارتِ صنعت و پیداوار کے وفاقی سیکرٹری کا اضافی چارج دینے کے احکامات جاری کر دئیے۔

وزارت دفاع میں دو ڈپٹی سیکرٹریز کی تعیناتی کے احکامات بھی جاری کر دئیے گئے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق سیکر ٹریٹ گروپ گریڈ 19 کے افسر ضیاء الرحمن کو ڈپٹی سیکر ٹری دفاع ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے ۔ وہ سید عرفان حسین شاہ کی جگہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے ۔ سیکرٹریٹ گروپ کے بی ایس 19 کے افسر راحیل احمد چیمہ کو بھی ڈپٹی سیکر ٹری دفاع ڈویژن تعینات کر دیا گیا ۔ وہ سہیل بابر کی جگہ لیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ
Dunya Bethak