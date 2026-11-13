صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج:فروخت کا دباؤ،152ارب روپے کا خسارہ

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج:فروخت کا دباؤ،152ارب روپے کا خسارہ

1710پوائنٹس کی کمی سے کے ایس ای 100انڈیکس177373پر بند ہوا 500کمپنیوں کے حصص کا کاروبار،155میں اضافہ،316کی قیمتیں گرگئیں

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس)میں جمعرات کو کاروباری سیشن کے دوران فروخت کا دباؤ دیکھا گیا جس کے نتیجے میں100 انڈیکس میں تقریباً ایک فیصد کمی ہوئی۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 152 ارب روپے کم ہو کر 19 ہزار 224 ارب روپے ہوگئی ۔تفصیلات کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مثبت زون میں ہوا اور بینچ مارک انڈیکس میں ابتدائی تیزی دیکھی گئی جس کے نتیجے میں انڈیکس دورانِ کاروبار 180,310.44 پوائنٹس کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا۔ تاہم خریداری کا ابتدائی رجحان برقرار نہ رہ سکا اور فروخت کا دباؤ بڑھنے سے بینچ مارک انڈیکس منفی زون میں چلا گیا۔بعد ازاں صبح کے سیشن کے دوران انڈیکس میں بتدریج کمی دیکھی گئی جس کے بعد دوپہر کے قریب تیز فروخت کے نتیجے میں یہ گر کر 177,500 پوائنٹس کی سطح کے قریب پہنچ گیا۔

سہ پہر کے ابتدائی سیشن میں عارضی بحالی سے انڈیکس دوبارہ 178,400 پوائنٹس کی سطح تک پہنچا، تاہم یہ تیزی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔کاروباری سیشن کے آخری حصے میں بھی بینچ مارک انڈیکس پر دباؤ برقرار رہا اور فروخت کے نئے دباؤ کے باعث یہ مزید گرکر دورانِ کاروبار کی کم ترین سطح 177,271.60 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 1,710.04 پوائنٹس یا 0.95 فیصد کمی سے 177,373.76 پوائنٹس پر بند ہوا۔حصص بازار میں ایک ارب 7 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے جن کی مالیت 37 ارب روپے سے زائد رہی۔ورلڈ کال ٹیلی کام 19 کروڑ 6 لاکھ 20 ہزار حصص کی تجارت کے ساتھ حجم کے لحاظ سے سرفہرست رہی۔مجموعی طور پر 500 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جن میں سے 155 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 316 میں کمی اور29 میں استحکام رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سسٹم تو سارے کا سارا ٹھیک ہونیوالا ہے، جہاں کرپشن ہے اسے تسلیم اور درست کرنا ہوگا، بانی پی ٹی آئی کے جو قانونی حقوق بنتے ہیں وہ انہیں ملیں گے : نئے صوبوں پر ریفرنڈم کرالیں : محسن نقوی

وزیر اعظم نے کیسے کہہ دیا کہ اساتذہ کی الیکشن ڈیوٹیاں نہیں لگائی جائینگی : وفاقی حکومت سنجیدہ نظر نہیں آرہی، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ضرور ہونگے : چیف الیکشن کمشنر

موسمیاتی آفات سے نمٹنے کیلئے عملی اقدامات کی ضرورت، قرض نہیں گرانٹ دیں : شہباز شریف

صوبائی حکومتوں کی عالمی سرمایہ کاروں کو معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت : منرلز انویسٹمنٹ فورم کی نمائش کا افتتاح

کم عمر بچوں کو نمونیا سے بچائو کی ویکسین مفت لگائی جا رہی : مریم نواز

سعودی عرب اور حرمین شریفین کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا : ترجمان پاک فوج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ
Dunya Bethak