بانی سے آج وکلا اور فیملی کی ملاقات کا دن،6ناموں کی فہرست جیل حکام کو روانہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)بانی پی ٹی آئی عمران خان سے کل وکلا اور فیملی کی ملاقات کا دن ہے ۔ پارٹی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے۔۔
6ناموں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھجوا دی جس میں بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ اور نیاز اللہ نیازی، خالد یوسف چودھری، علی زمان اور عمران خان اورکزئی کا نام بھی شامل ہے ۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نورین نیازی، عظمیٰ خان اور بشریٰ بی بی کی فیملی کی آمد بھی متوقع ہے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments