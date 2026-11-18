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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
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اسلام آباد
کراچی
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
بچوں کا استحصال روکنے کے قانون پرعمل ضروری:آصفہ بھٹو
حکومت ڈیلی ویجز پر ہے جب حکم آئیگا آپ فارغ تویہ چلے جائیں گے :شاہد خاقان
صوبے 32 یا 12،فیصلہ اتفاق رائے سے ہوگا:رانا ثنا اللہ
عمران خان نے خط میں ریلیف ،این آر او نہیں حق مانگا:گوہر
اب سچ جھوٹ نہیں سننا، حکم پر عملدرآمد چاہیے :چیف جسٹس ڈوگر
نواز شریف، وزیراعظم شہباز شریف مریم نواز آج مظفرآباد کا دورہ کرینگے
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پاک فوج کا فتح 3 سپر سونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ
بلاول 2020 سے کاروبارِ حکومت میں پارٹنر، کیا آپ لیکچر یا دھمکی دینے کا حق رکھتے ہیں؟ خواجہ آصف
چھوٹے صوبے ناگزیز، سندھ میں خون کا قطرہ بھی گرا تو ذمہ دار بلاول ہونگے: مصطفیٰ کمال
سندھ کی تقسیم کے معاملے پر خونریزی کس بنیاد پر ہوگی؟ ملک احمد خان
بلاول بھٹو آئین و جمہوریت کے چیمپیئن بنتے ہیں، عملی کارکردگی صفر ہے: طلال چوہدری
آج کے کالمز
غم کے سائے اور بے بسی کا عالم
ایاز امیر
عمران خان کا نیا طویل سفر … (2)
رؤف کلاسرا
تنہا سکول تبدیلی نہیں لا سکتے
شاہد صدیقی
نئے صوبوں پر پیش رفت
سلمان غنی
ری سیٹ پاکستان‘ صدرِ مملکت کون ہو گا ؟
محمد حسن رضا
اخلاص کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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