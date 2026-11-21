قحط زدہ آبادیوں کیلئے 5.3 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان
تھرپارکر ،عمرکوٹ میں ہر اہل خاندان کو 3 اقساط میں 8 ہزار روپے دینگے ، مراد علی شاہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تھرپارکر اور عمرکوٹ کے 25 دیہوں کی قحط زدہ آبادیوں کے لیے 5.3 ارب روپے کے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا ہے ۔ گندم کے کاشتکاروں کے سپورٹ پروگرام 2026-27 (ڈی اے پی سبسڈی) کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ سندھ حکومت نے کھاد اور دیگر زرعی مداخل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر گندم کے کاشتکاروں کے سپورٹ پروگرام کو جاری رکھا ہے اور اسے مزید مضبوط کیا ہے ، 2026-27کے پروگرام کے تحت 25 ایکڑ تک اراضی رکھنے والے اہل گندم کے کاشتکاروں کو ان کے تصدیق شدہ گندم کے زیر کاشت رقبے پر فی ایکڑ 4,000 روپے ملیں گے ۔
اس کے علاوہ محکمہ خوراک کو گندم فراہم کرنے والے کاشتکاروں کو اصل فراہم کردہ مقدار پر فی من 2,000 روپے ملیں گے ۔ قحط زدہ آبادیوں کے لیے فوری ریلیف کا اعلان کرتے ہوئے وزیراعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ تھرپارکر اور عمرکوٹ کے 25 دیہوں کو قحط زدہ قرار دیا ، صوبائی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ادائیگی کے نظام کے ذریعے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ 5.3 ارب روپے کے ریلیف پیکیج کے تحت ہر اہل خاندان کو آٹا، مویشیوں کے چارے اور دیگر ضروریات سمیت بنیادی اخراجات پورا کرنے میں مدد کے لیے 3 اقساط میں 8,000 روپے ملیں گے ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پہلی قسط یکم دسمبر تک، دوسری یکم جنوری تک اور تیسری یکم فروری تک مستحقین تک پہنچ جائے گی۔
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