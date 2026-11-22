پرتگال کے وزیر خارجہ آج اور کل پاکستان کا سرکاری دورہ کرینگے
اسلام آباد (دنیا نیوز) ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پرتگال کے وزیر خارجہ پاؤلو رانجل 22 سے 23 نومبر تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔
نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے پرتگالی ہم منصب کو دورے کی دعوت دی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور پرتگال 7 نومبر 1949 کو قائم ہونے والے سفارتی تعلقات کی 77 ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ دورے کے دوران نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اپنے پرتگالی ہم منصب سے ون آن ون ملاقات کریں گے، وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد دونوں رہنما مشترکہ پریس ٹاک بھی کریں گے۔ ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال ہوگا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments