بابر تینوں فارمیٹس کی آٹومیٹک چوائس ہیں:معین خان

  • کھیلوں کی دنیا
کراچی(سپورٹس ڈیسک)سابق ٹیسٹ کپتان معین خان نے کہا ہے کہ سینئر بیٹر اور سابق قومی کپتان بابر اعظم کو کسی کا متبادل بنانا حیرت انگیز ہے ، بابر اعظم تینوں فارمیٹ کے خود بخود چوائس ہیں۔

معین خان اکیڈمی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 53 سالہ سابق ٹیسٹ کپتان نے کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹر حیدر علی کے خلاف انگلینڈ میں تحقیقات چل رہی ہے ، تحقیقات کے دوران حیدر علی کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے ۔انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹونٹی سیریز اور پہلے ون ڈے میں قومی ٹیم کی کارکردگی بہترہے ۔ انٹرنیشنل میچ میں آسانیاں اور مشکلات سمیت ہرقسم کے حالات کا سامنا رہتا ہے ، قومی ٹیم بنگلادیش کے خلاف امیدوں کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ معین خان نے کہا کہ ان کے بیٹے کرکٹر اعظم خان کے حوالے سے وائرل ہونے والی تصویر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سابق کپتان نے سندھ حکومت کے 14 روز تک معرکہ حق و جشن آزادی منانے خوش آئند اقدام قرار دیا۔

 

