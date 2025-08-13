ایشیا کپ:بھارتی بورڈ کیلئے ٹیم سلیکشن سر درد بن گئی
نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایشیاء کپ 2025ء کی فکر ستانے لگی۔ بھارتی سلیکٹرز ایشیاء کپ کے لیے مضبوط ترین سکواڈ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ کے سلیکٹرز اور مینجمنٹ نے ایشیاء کپ کی ٹیم کے لیے سوچ بچار شروع کر دیا۔ایشیا کپ کے لیے بھارتی سکواڈ کا اعلان 19 یا 20 اگست کو ہو سکتا ہے ، ٹیم کے اعلان سے قبل تمام کرکٹرز کی فٹنس رپورٹ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق ایشیاء کپ کے لیے کئی کرکٹرز کو زیر غور نہ لانے کا امکان ہے ۔ یشسوی جیسوال، سائی سدھرسن اور کے ایل راہول ایشیاء کپ مس کر سکتے ہیں۔ابھیشک شرما اور سنجو سیمسن کی ٹیم میں شمولیت یقینی ہے جبکہ شبمن گل کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا۔بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹاپ آرڈر میں تسلسل کے ساتھ پرفارم کرنے والے کھلاڑیوں کی دستیابی نے سلیکشن کو مشکل بنا دیا ہے ، فاسٹ بولر جسپریت بمرا کی شمولیت فٹنس سے مشروط ہے ۔ایشیاء کپ 9 ستمبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہو گا۔