  • کھیلوں کی دنیا
ون ڈے فارمیٹ میں بس گزارا نہیں چلتا:شعیب اختر

کراچی(سپورٹس ڈیسک)سابق قومی فاسٹ بولر شعیب اختر نے ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں ون ڈے سیریز میں بھاری شکست کے بعد پاکستانی ٹیم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے وائٹ بال ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کے کردار پر بھی سوال اٹھادیا، ان کا کہنا تھا۔

 کہ نیوزی لینڈ کے کوچ بطور ٹی ٹونٹی کوچ اچھے ہیں مگر ون ڈے فارمیٹ میں ان کا انداز سمجھ سے باہر ہے ۔ ایک انٹرویو میں شعیب اختر نے کہا کہ ون ڈے میں کامیابی کے لیے بیٹنگ، بولنگ اور سپن سمیت تمام شعبوں میں آزمودہ کھلاڑیوں کو کھلانا ہوگا۔ اگر آپ معیاری آل راؤنڈرز اور پرفارمرز شامل نہیں کریں گے تو 50 اوور مکمل نہیں ہو پائیں گے ، اس فارمیٹ میں بس گزارا نہیں چلتا۔انہوں نے شکست کی ذمہ داری کھلاڑیوں کے بجائے پالیسیوں پر ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ نتیجہ غلط فیصلوں کا ہے ، کھلاڑیوں کا قصور نہیں۔ سیم پچز پر ہمیشہ یہی حال ہوگا۔ اب اس ری بلڈنگ کو نیا نام دے دیا گیا ہے کہ کمبی نیشن بنا رہے ہیں۔شعیب اختر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ شکر کریں پیٹ کمنز اور مچل سٹارک یہاں نہیں تھے ۔ جہاں بھی ایسی کنڈیشنز ہوں گی، ہمارے کھلاڑی بے نقاب ہوں گے ۔

