آئس ہاکی ،پنالٹی دینے پر کھلاڑی کی ماں ریفری سے لڑ پڑی

پراگ(سپورٹس ڈیسک)آئس ہاکی میچ میں پنالٹی دینے پر ایک ماں بیٹے کی ٹیم کیلئے ریفری سے لڑ پڑی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

چیک جمہوریہ میں ایک خاتون نوجوانوں کے آئس ہاکی میچ کے دوران برف کے میدان میں داخل ہو کر ریفریز سے احتجاج کرتی نظر آئیں۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس کے بیٹے کی ٹیم کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے ، بیٹے کی ٹیم 9-0 سے پیچھے تھی، یہ فرق ریفری کی جانب سے دی گئی ناانصافی پر مبنی پینلٹیز کی وجہ سے ہوا۔ خاتون میچ کے دوران غصے میں میدان میں داخل ہوتی ہیں اور ریفری سے بحث شروع کردیتی ہیں۔اس بحث مباحثے کے دوران انہوں نے ایک ریفری کو دھکا بھی دیا، جس کے بعد انہیں زبردستی میدان سے باہر نکال دیا گیا، مگر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ میدان میں داخل ہوتی ہیں اور ریفری کو برا بھلا کہنا شروع کردیتی ہیں۔ 

