ٹیسٹ میں معیار ضروری تعداد نہیں ، آسٹریلیا چھوٹے شیڈول کا حامی
سڈنی (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلین کرکٹ چیف نے ٹیسٹ کرکٹ کے مستقبل کے حوالے سے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیسٹ شیڈول چھوٹا نہ ہوا تو ممالک دیوالیہ ہوسکتے ہیں۔
حالیہ دنوں میں کرکٹ آسٹریلیا کی باگ ڈور سنبھالنے والے چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹوڈ گرین برگ نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں معیار ضروری ہے تعداد نہیں، چھوٹا ٹیسٹ کیلنڈر چھوٹے ممالک کیلئے فائدہ مند ہوگا، ٹیسٹ کرکٹ صرف وہاں ہونی چاہیے جہاں اس کی اہمیت ہو۔آسٹریلوی کرکٹ چیف ٹوڈ گرین برگ نے مزید کہا کہ زبردستی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے پر مجبور کرنے کا مطلب آپ ممالک کو دیوالیہ کررہے ہیں، ایشز سیریز منافع بخش ہے کیونکہ اس کی اہمیت ہے ۔ٹوڈ گرین برگ نے کہا کہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ کرکٹ کی مقبولیت ہے ، ایشز سیریز آسٹریلیا کا اس سال کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہوگا، ایشز کے 20 میں سے 11 دن کے ٹکٹس پہلے ہی فروخت ہوچکے ہیں۔یہ بات قابل ذکر ہے کہ خبرایجنسی کا کرکٹ آسٹریلیا کے چیف کے بیان کے حوالے سے کہنا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کو مسابقتی رکھنے کیلئے ڈویژن سسٹم بنانے کی تجویز زیرغور ہے ۔