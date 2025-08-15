آسٹریلیا کے 3کھلاڑی جنوبی افریقا کیخلاف سیریز سے باہر
ڈارون(سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا کو دھچکا، 3 کھلاڑی انجری کے باعث جنوبی افریقا کیخلاف سیریز کے بقیہ میچز سے باہر ہو گئے ۔
کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق مچل اوون کنکشن کا شکار ہو کر سیریز کے بقیہ میچز سے باہر ہو گئے ہیں جبکہ مییتھیو شارٹ اور لانس مورس انجریز کا شکار ہو کر سیریز سے باہر ہوئے ۔مچل اوون کو دوسرے ٹی 20 میچ میں کگیسو ربادا کی گیند ہیلمٹ پر لگی تھی، وہ تاخیر سے کنکشن کے اثرات کا شکار ہوئے ، ان کو 12 روز آرام کا مشورہ دیا گیا ہے ۔میتھیو شارٹ سائیڈ انجری اور لانس مورس کمر کی تکلیف کا شکار ہیں جبکہ میتھیو کھنیمن اور ایرون ہارڈی کو سکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقا کے درمیان تیسرا ٹی 20 میچ 16 اگست کو کھیلا جائے گا جبکہ ون ڈے سیریز کے میچز 19، 22 اور 24 اگست کو کھیلے جائیں گے ۔