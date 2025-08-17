صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیسرا ٹی 20:آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو ہراکر سیریز جیت لی

تیسرا ٹی 20:آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو ہراکر سیریز جیت لی

کیرنز(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو تیسرے ٹی 20 میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹوں سے شکست دیکر سیریز 1-2 سے اپنے نام کرلی۔دونوں ٹیموں کے درمیان فیصلہ کن میچ کیرنز میں کھیلا گیا۔۔۔

 جس میں آسٹریلیا نے 173 رنز کا ہدف ایک گیند پہلے 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا، آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز بنائے ۔ ڈیوالڈ بریوس نے 53 رنز کے ساتھ شاندار نصف سنچری سکور کی جبکہ رسی وین ڈیر ڈسن 38 رنز کے ساتھ نمایاں رہے ۔آسٹریلیا کی طرف سے ناتھن ایلس نے 3، ایڈم زمپا اور جوش ہیزل ووڈ نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی طرف سے کپتان مچل مارش نے 54 رنز کے ساتھ نصف سنچری سکور کی جبکہ گلین میکسویل نے 36 گیندوں پر 62 رنز کی شاندار اننگز کے ساتھ میچ کو اختتام تک پہنچایا،جنوبی افریقہ کی طرف سے کوربن بوش نے 3، کاگیسو ربادا اور کیوینا مپاخا نے 2، 2 ، ایڈن مارکرم نے ایک وکٹ حاصل کی۔گلین میکسویل پلیئر آف دی میچ جبکہ ٹم ڈیوڈ پلیئرآف دی سیریزقرارپائے ،یاد رہے کہ پہلے ٹی 20 میچ میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 17 رنز سے شکست دی تھی جبکہ دوسرا میچ جنوبی افریقہ 53 رنز سے جیتنے میں کامیاب رہا تھا۔

 

