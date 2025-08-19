صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساؤتھ ایشیا ریجنل بیڈمنٹن سلور میڈل پاکستان کے نام

  • کھیلوں کی دنیا
تھمپو(سپورٹس ڈیسک)ساؤتھ ایشیا ریجنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے انڈر 23 ٹیم ایونٹ میں سلور میڈل پاکستان ٹیم کے نام رہا۔

پاکستان انڈر 23 ٹیم محمد عدنان، رانا حسن مجتبیٰ، عمیمہ عثمان اور عمارہ اشتیاق پر مشتمل تھی۔ٹیم نے ایونٹ میں نیپال کو 2-3، بھوٹان کو 0-5 اور سری لنکا کو 0-5 سے شکست دی تھی۔ ٹیم ایونٹ کے آخری روز سری لنکا کی نیپال کے خلاف فتح نے پاکستان کی دوسری پوزیشن پکی کردی۔انڈر17 میں پاکستانی ٹیم نے ایک میچ جیت کر تیسری پوزیشن اور برانز میڈل حاصل کیا۔ انفرادی مقابلے آج شروع ہوں گے ۔

 

