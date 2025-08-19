ساؤتھ ایشیا ریجنل بیڈمنٹن سلور میڈل پاکستان کے نام
تھمپو(سپورٹس ڈیسک)ساؤتھ ایشیا ریجنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے انڈر 23 ٹیم ایونٹ میں سلور میڈل پاکستان ٹیم کے نام رہا۔
پاکستان انڈر 23 ٹیم محمد عدنان، رانا حسن مجتبیٰ، عمیمہ عثمان اور عمارہ اشتیاق پر مشتمل تھی۔ٹیم نے ایونٹ میں نیپال کو 2-3، بھوٹان کو 0-5 اور سری لنکا کو 0-5 سے شکست دی تھی۔ ٹیم ایونٹ کے آخری روز سری لنکا کی نیپال کے خلاف فتح نے پاکستان کی دوسری پوزیشن پکی کردی۔انڈر17 میں پاکستانی ٹیم نے ایک میچ جیت کر تیسری پوزیشن اور برانز میڈل حاصل کیا۔ انفرادی مقابلے آج شروع ہوں گے ۔