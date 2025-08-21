صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقرباپروری ،پی ایس بی کا باڈی بلڈنگ فیڈریشن کو نوٹس

  • کھیلوں کی دنیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کی جانب سے ایک گھر کے تین افراد کو قومی ٹیم کیساتھ آفیشلز بنانے اور فیڈریشن میں مبینہ اقرباپروری کا نوٹس لیتے ہوے جواب طلب کرلیا۔

پی ایس بی کی جانب سے باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے سیکرٹری سہیل انور کو لکھے گے تنبہیہ خط میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ فیڈریشن نے شوہر، بیوی اور بیٹی کو قومی باڈی بلڈنگ ٹیم کیساتھ ایشین باڈی بلڈنگ اینڈ فزیک سپورٹس چیمپئن شپ کیلئے بطور آفیشل کیسے نامزد کیا؟ سیکرٹری فیڈریشن سہیل انور پر اپنی اہلیہ اور بیٹی کو بطور آفیشل قومی ٹیم میں شامل کرنے کا الزام ہے ، تین روز میں تحریری جواب طلب نہ دینے پر قواعد و ضوابط کے تحت کاروائی کی جاے گی۔

